Piyasalarda Kore Bombası

T24- Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi vurmasıyla başlayan gerginlik, Asya borsalarında düşüşe neden oldu.



K.Kore'nin, G.Kore'ye ait bir adayı vurması ve G.Kore'nin de buna karşılık vermesiyle başlayan gerginlik Asya borsalarında düşüşe neden olurken, ABD borsaları vadeli işlemlerde de ekside seyrediyor.



Güney Kore'de piyasalar, olaylar gerçekleşmeden önce kapandığı için olumsuz etkiler yansıma bulmadı.



Japonya borsasının tatil nedeniyle kapalı olduğu Asya'da, en büyük değer kaybı yüzde 2.6 ile Hong Kong da ve yüzde 1.9 ile Çin'in Şangay Borsası'nda görüldü.

Hong Kong'taki düşüş son altı ayın en sert günlük düşüşü oldu.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik 100 Endeksi yüzde 1'e yaklaşan kayıpla açılırken, Avrupa borsaların da ilk işlemlerde aynı oranlarda düşüşler görüldü.



Gelişmelerin tansiyonu artırmasıyla, Güney Kore Merkez Bankası olayın piyasaya muhtemel etkilerini değerlendirmek için acil toplantı kararı aldı. Merkez Bankası'ndan adını açıklamayan bir yetkili, toplantıda faiz oranlarının gözden geçirilmeyeceğini de belirtti.



DOLAR YÜKSELDİ



İrlanda'dan kaynaklanan borç sorunu endişelerinin Portekiz ve İspanya'ya da sıçrabileceği korkusuna ek olarak piyasalardaki tansiyonu artıran Asya'daki gerginlik güvenli liman olarak bilinen dolara ve ABD tahvillerine talebi artırdı.



Doların önde gelen altı para birimi karşısındaki değeri ölçen Dolar Endeksi yüzde 0.4 artarak, 79.07 seviyesine geldi. Dün 1.37'nin üzerine çıkan euro/dolar paritesi bugün 1.35'li seviyelere geriledi. İçerde de dolar/TL 1.46'nın üzerine çıkarken, euro/TL de 1.98'e yaklaştı.



10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilleri vadeli işlemlerde yüzde 0.4 değer kazandı.



Borsa güne nasıl başladı?





İstanbul serbest piyasada dolar 1, 4600, avro 1,9820 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1,4530 liradan alınan dolar 1,4600 liradan satılıyor. 1,9740 liradan alınan avronun satış fiyatı se 1,9820 lira olarak belirlendi.