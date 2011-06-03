-PİYASALARDA GÜN SONU İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 20 Şubat 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,22'ye, bileşik getirisi de yüzde 8,93'e yükseldi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 718 milyon 348 bin 639,21 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,48 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 325,54 puan düşerek 62.787,06 puana geriledi. İkinci seansta 19,88 puan artan endeks günü 62.806,94 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 57,67 puan düşerek 62.729,39 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 365,32 puan düşerek 62.421,74 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 62.162,89 puana gerilerken, en yüksek olarak 62.915,67 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 96,46 puan düşerek 91.964,36 puana inerken, sanayi endeksi 99,53 puan artarak 55.777,76 puana ve hizmetler endeksi 88,45 puan artarak 40.035,51 puana çıktı. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,10 oranında değer yitirirken, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,18 oranında, hizmetler grubu hisseleri de 0,22 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 362 hisse senedinden 118'i değer kazandı, 158'i değer yitirdi, 86 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 444 milyon 461 bin 319 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 656 milyon 305 bin 953 lira olarak hesaplandı. -ALTININ ONSU 1.540,52 DOLAR SEVİYELERİNDE...- Uluslararası piyasalarda altının onsu 1,540,52 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi günü yüzde 0,28 artarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı 77.865 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,5762 lira, satışta 1,5873 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,5830 lira, satışta 1,5941 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 10 milyar 386 milyon 624 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında 3 gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 5,05, en yüksek 7,99 ve ağırlıklı ortalama yüzde 7,82'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibariyle avro-dolar paritesi 1,4587, sterlin-dolar paritesi 1,6389, yen-dolar paritesi de 80,37 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 114,89 dolardan işlem görüyor.