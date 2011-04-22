-PİYASALARDA GÜN SONU İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 20 Şubat 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit ve bileşik getirileri düne göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 8,88 ve yüzde 8,57 oldu. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 3 milyar 397 milyon 229 bin 160,72 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,75 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 321,16 puan artarak 68.375,20 puana yükseldi. İkinci seansta da 190,40 puan artan endeks günü 68.565,60 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 186,16 puan düşerek 68.189,05 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 6,98 puan artarak 68.382,19 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 68.184,94 puana gerilerken, en yüksek olarak kapanış değeri olan 68.565,60 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 380,75 puan artarak 101.673,20 puana, sanayi endeksi 80,57 puan artarak 59.255,58 puana, hizmetler endeksi 41,05 puan artarak 42.831,15 puana yükseldi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,38 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,14 oranında, hizmetler grubu hisseleri ise 0,10 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 365 hisse senedinden 150'si değer kazandı, 130'u değer yitirdi, 85 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 831 milyon 1 bin 610 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 3 milyar 120 milyon 398 bin 368 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Emlak Konut, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Akbank ve Halk Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. -ALTININ ONSU 1.506,83 DOLAR SEVİYELERİNDE- Uluslararası piyasalarda altının onsu 1,506,83 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatında gün içinde görülen 1.509,19 dolarlık seviye tüm zamanların rekoru olarak kaydedildi. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi günü yüzde 0,06 oranında değer artışıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı 73.300 liradan kapandı. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 11 milyar 669 milyon 189 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 3,30, en yüksek 7,89 ve ağırlıklı ortalama yüzde 7,82'den gerçekleşti. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 123,38 dolardan işlem görüyor.