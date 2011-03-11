-PİYASALARDA GÜN SONU İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,10'a, bileşik getirisi de yüzde 8,84'e geriledi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 484 milyon 8 bin 348,00 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,97 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 164,43 puan düşerek 63.004,79 puana geriledi. İkinci seansta 776,88 puan artan endeks günü 63.781,67 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 9,28 puan düşerek 62.995,51 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 169,73 puan artarak 63.174,52 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 62.847,73 puana gerilerken, en yüksek olarak 63.847,13 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.046,75 puan artarak 95.820,78 puana, sanayi endeksi 857,45 puan artarak 52.000,83 puana, hizmetler endeksi 307,27 puan artarak 39.786,80 puana yükseldi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,10 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 1,68 oranında, hizmetler grubu hisseleri ise 0,78 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 363 hisse senedinden 227'si değer kazandı, 70'i değer yitirdi, 66 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 990 milyon 619 bin 310 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 3 milyar 689 milyon 524 bin 332 lira olarak hesaplandı. -ALTIN- Uluslararası piyasalarda altının onsu 1,416,01 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi günü yüzde 0,18 oranında değer artışıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı 72.000 liradan kapandı. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 10 milyar 887 milyon 142 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında 3 gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 4,50, en yüksek 6,90 ve ağırlıklı ortalama yüzde 6,68'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.55 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3854, sterlin-dolar paritesi 1,6027, yen-dolar paritesi de 81,81 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 113,92 dolardan işlem görüyor.