Piyasalara vize etkisi; işte dolar ve Euro'da son durum

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomiye ilişkin olumlu öngörüleri ve Katalonya'da bağımsızlık ilanının ertelenmesi, dolar ve Euro'nun yeniden yükselmesini destekledi. ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın açıklamalarının ardından, piyasalarda "vize krizinde yumuşama" algısının güç kazanmasıyla, sabah yükselen dolar ve euronun yönü yeniden aşağıya döndü.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ABD ile vize krizinin patlamasıyla, kısa sürede yüzde 5.0 dolayında tırmanan ve gerginliğin azalmasıyla da eski düzeylerine doğru inişe geçen dolar yeni günün ilk işlemlerinde yeniden 3.70 lirayı, avro da 4.37 lirayı aştı. Dolar son olarak gün içinde 18 Nisan'da 3,70'in üzerini görmüştü.



IMF'nin dün açıklanan küresel görünüm raporunda, dünya ticareti ve yatırımlarındaki artış eğilimine bağlı olarak küresel ekonomik büyüme tahminlerinin artırılması piyasalarda risk iştahını destekledi.



Bunun yanında, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer bölgesel liderlerin, İspanya yüksek mahkemesinin aksi yöndeki kararına karşın toplanan Katalonya Parlamentosu'nda "bağımsızlık bildirgesi" imzalamasına karşın "bağımsızlık ilanı"nı ertelemesi de avroyu güçlendirdi.

John Bass'ın açıklamaları etkiledi

Sabah saatlerinde Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomiye ilişkin olumlu öngörüleri ve Katalonya'da bağımsızlık ilanının ertelenmesiyle 3.7118 liraya kadar çıkan dolar 3.66 - 3.67 lira aralığına, 4.3841 lirayı gören avro da 4.33 - 4.34 lira aralığına geriledi.



Bass, bugün gazetecilere, Türkiye ile uzun geçmişi olan ilişkilerini bozmaya niyetleri olmadığını söyleyerek, vize krizini bir an önce geride bırakmayı umduklarını vurguladı ve "ABD bağımsız bir Kürt devleti ya da koridorunu desteklemiyor; bölgedeki hiçbir faaliyetimiz bu amaca yönelik değil" dedi.