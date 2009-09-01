Piyasalar yoğun gündeme temkinli yaklaşıyor

Haftayı satışlarla açan endekslerin yoğun bir hafta öncesinde temkinli ve yatay bir seyir izleceği bekleniyor.



Yeni haftaya satıcılı başlayan endeks 47.000-47.300 bandında sıkıştı. İMKB ilk seansı 322 puan düşüşle 47.237 puandan kapatırken hisse senetleri ortalama yüzde 0.7 değer kaybetti. 46.963 puana kadar gerileyen endeks en yüksek 47.467 puanı test etti. Seans sonunda piyasada gerçekleşen işlem hacmi 975 milyon TL oldu. Borsada 46.200, 46.500, 46.800 destekler 47.500, 47.800, 48.300 dirençler olarak izleniyor.

Yurtdışında da haftaya satış baskısıyla başlayan endeksler yatay seyre girdi. ABD futureları ve Avrupa Borsaları ekside işlem görürken ortalama değer kaybı yüzde 0.7 civarında.

Piyasaları yoğun bir gündem bekliyor

Haftayı satışlarla açan endeksler yoğun bir gündem öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. ABD'de perşembe ve cuma günü açıklanacak işsizlik verileri en önemli veri olarak beklenirken, bugün Chicago satınalma yöneticileri endeksi (PMI) açıklanacak.

Yarın açıklanacak ISM imalat sanayi endeksi, bekleyen ev satışları endeksi, inşaat harcamaları ve otomobil satışları da önemli veriler arasında.

Çarşamba günü ADP özel sektör istihdam verisi ile fabrika siparişleri, Perşembe günü haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra ISM imalat-dışı endeksi ve Cuma günü de beklenen işsizlik başvuruları verileri açıklanacak.

Yurtiçinde ise dün Temmuz ayı dış ticaret dengesi verileri açıklandı. Öte yandan perşembe günü açıklanacak Ağustos ayı enflasyonunun faiz politikasına ve piyasaya yön vermesi bekleniyor.

Dolar 1.50'de dengeli

Dolar 1.50 seviyesinin üzerinde işlem görürken dünkü kapanışı 1.50 lira seviyesinde dengeli görünüm sergiledi. Geçen haftanın son gününde 1.4980 TL seviyesinden el değiştiren dolarda bankalararası piyasada en iyi alış/satış 1.5000 - 1.5025 TL düzeyinde yer alıyor. Uluslararası piyasada euro/dolar paritesi ise 1.43'lü seviyelere yaklaşırken euro 2.1420 TL seviyesinden el değiştiriyor.

Öte yandan 11 Mayıs 2011 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.66 seviyesinden işlem görüyor. Gösterge kıymet geçen haftayı yüzde 9.63 seviyesinden kapatmıştı.