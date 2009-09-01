Piyasalar yoğun gündeme temkinli yaklaşıyor

Haftayı satışlarla açan endekslerin yoğun bir hafta öncesinde temkinli ve yatay bir seyir izleceği bekleniyor.
Yeni haftaya satıcılı başlayan endeks
47.000-47.300 bandında sıkıştı. İMKB ilk seansı 322 puan düşüşle 47.237
puandan kapatırken hisse senetleri ortalama yüzde 0.7 değer kaybetti.
46.963 puana kadar gerileyen endeks en yüksek 47.467 puanı test etti.
Seans sonunda piyasada gerçekleşen işlem hacmi 975 milyon TL oldu.
Borsada 46.200, 46.500, 46.800 destekler 47.500, 47.800, 48.300
dirençler olarak izleniyor.
Yurtdışında da haftaya satış baskısıyla başlayan endeksler yatay
seyre girdi. ABD futureları ve Avrupa Borsaları ekside işlem görürken
ortalama değer kaybı yüzde 0.7 civarında.
Piyasaları yoğun bir gündem bekliyor
Haftayı satışlarla açan endeksler yoğun bir gündem öncesinde
temkinli bir duruş sergiliyor. ABD'de perşembe ve cuma günü açıklanacak
işsizlik verileri en önemli veri olarak beklenirken, bugün Chicago
satınalma yöneticileri endeksi (PMI) açıklanacak.
Yarın açıklanacak ISM imalat sanayi endeksi, bekleyen ev satışları
endeksi, inşaat harcamaları ve otomobil satışları da önemli veriler
arasında.
Çarşamba günü ADP özel sektör istihdam verisi ile fabrika
siparişleri, Perşembe günü haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra
ISM imalat-dışı endeksi ve Cuma günü de beklenen işsizlik başvuruları
verileri açıklanacak.
Yurtiçinde ise dün Temmuz ayı dış ticaret dengesi verileri
açıklandı. Öte yandan perşembe günü açıklanacak Ağustos ayı
enflasyonunun faiz politikasına ve piyasaya yön vermesi bekleniyor.
Dolar 1.50'de dengeli
Dolar 1.50 seviyesinin üzerinde işlem görürken dünkü kapanışı 1.50 lira seviyesinde dengeli görünüm sergiledi. Geçen
haftanın son gününde 1.4980 TL seviyesinden el değiştiren dolarda
bankalararası piyasada en iyi alış/satış 1.5000 - 1.5025 TL düzeyinde
yer alıyor. Uluslararası piyasada euro/dolar paritesi ise 1.43'lü
seviyelere yaklaşırken euro 2.1420 TL seviyesinden el değiştiriyor.
Öte yandan 11 Mayıs 2011 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi
yüzde 9.66 seviyesinden işlem görüyor. Gösterge kıymet geçen haftayı
yüzde 9.63 seviyesinden kapatmıştı.