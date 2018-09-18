PİYASALAR – OVP öncesinde dövizler ve BIST 100 yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Orta Vadeli Program\'ının açıklanması öncesinde piyasalarda dövizler, 6.25 puanlık faiz artırımı öncesine dönerken, Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) günü hafif yükselişle kapattı.

Merkez Bankası\'nın bir önceki hafta politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75\'ten yüzde 24\'e yükseltmesinin ardından, dolar 6.0137 liraya, euro 7.0077 liraya sterlin de 7.8692 liraya kadar gerilemişti.

Gün içinde;

- en yüksek 6.4644 lira ve en düşük 6.3056 lirayı gören dolar, 6.34 - 6.35 lira aralığına,

- en yüksek 7.5559 lira ve en düşük 7.3599 lirayı gören euro, 7.42 - 7.43 lira aralığına,

- en yüksek 8.4991 lira ve en düşük 8.2883 lirayı gören sterlin, 8.34 - 8.35 lira aralığına döndü.

Yeni güne yüzde 0.41 artışla 94 bin 735 puandan başlayan BIST100, akşam saatlerinde hız kesti ve günü yüzde 0.57 artışla 94 bin 887 puandan kapattı.

BIST Bankacılık Endeksi de günü yüzde 0.83 artışla 98 bin 978 puan ile geride bıraktı.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.26 artışla yüzde 19.02 düzeyine yükseldi.

DOLAR endeksi yüzde 0.02 düşüşle 94.49 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.10 artışla 1.1697 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Hava sertleşiyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sertleştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Trump yönetimi 200 milyar dolarlık Çin ürününe 24 Eylül itibariyle yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ve bu oranı 2019 başından itibaren yüzde 25’e çıkaracağını açıkladı.

“Eğer Çin misilleme yaparsa 267 milyar dolarlık Çin ürününe daha ilave yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

“Açıklama sonrası Wall Street değer kaybederken Çin hisse senetlerinde dipten dönme cabaları görülüyor.

“Dünya borsalarındaki satışlar ve Türk lirasında görülen değer kaybına paralel Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılış bekliyoruz.

“Faiz artışının lirada yarattığı olumlu etki kaybolmaya başladı. Döviz borcu fazla olan şirketler ve banka hisseleri endekse göre daha zayıf seyretmeye devam edebilir.

“Günün önemli beklentisi, hükümetin Orta Vadeli Program\'da bankaların elindeki takipteki alacakları satın alıp bir banka altında yeniden yapılandırma planı açıklaması.

“Kur şokunun banka bilançolarında yaratacağı bozulmayı engelleyecek bu plan düzgün uygulanabilirse bankaların yurtdışı borçlanma kanallarını rahatlatabilir ve Türkiye varlıklarındaki risk primini düşürebilir.”