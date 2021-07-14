Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor; dolar güne 8,63 seviyesinden başladı

Piyasada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrilirken, dolar yeni güne 8,63 seviyesinden başladı. Dün uzun bir aranın ardından 8,60 seviyesinin altına gerileyen dolar günü 8,62 seviyesinden kapatmıştı.

Dolar bugün de 8,60 seviyesinin üzerinde seyrederken, euro ise yeni günde 10,15 seviyesinden işlem görüyor. Dün ise euro kapanışta 10.16 seviyesindeydi.

TCMB'nin bugün açıklanacak olan faiz kararında ise yüzde 19'luk politika faizinin artan enflasyonun etkisiyle sabit tutulması bekleniyor.

Enflasyon, haziran ayında son 2 yılın zirvesine çıkarak yüzde 17,53 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yatırımcılarla yaptığı toplantıda yılın üçüncü çeyreğin sonuyla dördüncü çeyreğin başı gibi enflasyonda düşüş olacağını beklediklerini işaret etmişti.

Ayrıca, açıklanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) metnin de "sıkı parasal duruş" ifadesinin yer alıp almayacağı da takip edilecek.