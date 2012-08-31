Piyasalar İstanbu'daki Jackson Hole'a kilitlendi

Uluslararası piyasalar, bugün İstanbul'da başlayacak Jackson Hole konferansından gelecek mesajlara odaklandı.

Konferansa Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi katılmazken, Fed Başkanı Ben Bernanke'nin vereceği mesajlar piyasaların yön bulmasında etkili olacak. 17.00'de başlaması beklenen Jackson Hole öncesinde toplantıdan parasal genişleme konusunda net bir sonuç çıkmayacağı görüşü ağırlık kazandı. Dün ABD ve Avrupa kaynaklı haber ve verilerin ardından borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'de açıklanan Bej Kitap raporunda temmuz ve ağustos aylarında ekonominin kademeli olarak büyüdüğü ve parakende satışlarda toparlanma yaşandığı kaydedildi. ABD'de geçen hafta 374 binle işsizlik başvurularında değişim yaşanmazken, tüketici harcamaları yüzde 0,4 ile 3 ay sonra ilk kez arttı, kişisel gelirlerdeki artış ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.