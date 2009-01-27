Piyasalar IMF ile ilgili gelişmelere iyimser bakıyor

IMF’ye ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından yakından izleniyor. Analistlere göre, İMKB beklentisini IMF ile gecikmeli de olsa yapılacak anlaşma doğrultusunda oluşturuyor.



IMF ile 8 Ocak’tan bu yana süren görüşmelerde ilerleme sağlansa da henüz imzalar atılmadı. Analistler, IMF ile Türkiye arasında yeni bir anlaşma imzalanmasına yönelik görüşmelerde bir süre ara verilmiş olmasına karşın İMKB’nin, yerel seçimler öncesinde bir anlaşmanın imzalanabileceğine dair beklentiyle davrandığını söylüyor.



Buna göre İMKB’de bugün dengeli açılış ve yatay seyir bekleniyor. Bir miktar kâr realizasyonu gelse dahi, 25 bin puan desteği kırılmazsa algılamalarda bozulma beklenmiyor.



Oyak Yatırım Araştırma Müdürü Alper Erginol, “IMF ile anlaşmanın yerel seçimler öncesinde imzalanacağına dair beklentimizi koruyoruz. Bakan Mehmet Şimşek’in görüşmeler ara verildiğine ilişkin açıklaması bence oldukça yumuşak. Çünkü bu araya karşın görüşmelerin devam ettiğini de vurguluyor. Bu gelişme bir miktar kâr realizasyonuna neden olabilir, ama piyasayı çok fazla bozacak nitelikte değil” dedi.



Ekspres Yatırım Araştırma Direktörü Bülent Şengönül ise, “Piyasalar anlaşmada biraz daha gecikme olacağı ancak, IMF ile daha sonra bir anlaşma olacağı şeklinde fiyatlandırma yapıyor. Çok da olumsuz bir tablo yok ortada... Buna göre İMKB’nin hafif alıcı bir açılış yapmasını sonra yataya geçmesini bekliyorum. Yurtdışı borsalara da bakılacak...” diye konuştu.



Orion Yatırım Araştırma Direktörü Muhittin Küley, günlük değerlendirme raporunda, “Avrupa borsalarında görülen olumlu hava, IMF ile yeni stand-by’ın yakında imzalanacağı yönündeki beklenti ve Merkez Bankası’nın baz senaryosunun 2009’un ikinci yarısında ekonomide toparlanma beklentisini ortaya koyması sayesinde İMKB’de iyice ivme kazandı... Her ne kadar Bakan Şimşek hükümetin IMF ile anlaşmayı yerel seçimler sonrasına bırakma taraftarı olmadığını söylese de IMF ile neden ve ne kadarlık süre için görüşmelerin sona erdirildiğine dair çıkabilecek haber ve dedikodular piyasalar açısından önem taşıyacaktır” dedi.



