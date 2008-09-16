Piyasalar ikinci kez vurgun yedi

Piyasalardaki gerilim artıyor

Dünya piyasalarına 11 Eylül etkisi

'ABD yüzyılın krizini yaşıyor'

Avrupa borsalarında bugün de düşüş var

Moskova Borsası'nda keskin düşüş

Sigorta hisselerinde büyük değer kaybı

Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (1)

Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (2)

ABD'nin üçüncü büyük yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflasıyla gelen küresel kriz nedeniyle piyasalar bugün ikinci büyük vurgununu yedi. Global piyasalar dünkü çöküşün şokunu atlatamadan bir kez daha sarsıldı. Sabahki yumuşama sinyalleri kaybolurken, piyasalar yeni bir satış dalgası ile karşı karşıya kaldı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 780,89 puan düşerek 33.736,35 puandan kapandı.Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 2,26 oldu. İlk seanstaki 564,20 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 1.345,09 puan geriledi.Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 3,83 değer yitirdi.Güne 1.2750 ile başlayan doların seyri öğleden sonra da yukarı doğruydu. Alışların hızlanması doları 1.2820 YTL'ye kadar çıkarak son 4.5 ayın zirvesine taşıdı. Dolar serbest piyasada günü 1.2780 ile kapadı.Dün ise serbest piyasada dolar günü 1.2640’dan kapatmıştı.Güne 1,8130 YTL'den başlayan Euro ise, dolardan daha hızlı bir hareket sergiledi ve öğle saatlerinde yüzde 1.85 artışla 1.8240 YTL'ye kadar tırmandı. Sonra açılış değerine dönen Euro günü 1.8130’den kapattı. Euro’nun serbest piyasadaki dünkü kapanış değeri 1.7890’dı.Genelde dar bir bantta hareket etti. Merkez bankalarından gelecek açıklamayı bekleyen parite 1.42'nin hemen üzerinde hareket ediyor.Geçtiğimiz haftayı yüzde 18.8'lerden tamamlayan faiz dün itibariyle yeniden yüzde 19'un üzerine çıktı. Faiz bugüne yüzde 19.26 seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde ise yüzde 19. 42 seviyelerine ulaştı.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri piyasasında düşüşler bugün de devam etti.Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,83 değer yitirirken son iki günlük kayıp ortalama yüzde 8,90 oldu. Ağustos sonuna göre kıyaslama yaptığımızda ise son 16 günlük düşüş 6.108,13 puan ve yüzde 15,33'e ulaştı.Sert satışlar global borsaları vurdu. ABD'de yüzde 5'e yaklaşan düşüşlerin ardından Avrupa borsaları da ortalama yüzde 3-4 arasında değer yitirdi.Borsa sabah saatlerinde hafif de olsa bir toparlanma çabası gösterdi ancak bunda başarılı olamadı. Özellikle ikinci seansta Goldman Sachs'ın bilançosunun gelmesi ve şirketin kârındaki yüzde 70'lik düşüş piyasada olumsuz bir hava yarattı. Ayrıca dünyanın en büyük sigorta şirketi olan American İnternational Group (AIG) hakkındaki spekülasyonlar ve şirket hisselerindeki yüzde 50'lik düşüş piyasayı dağıttı.Piyasadaki yoğun satış baskısının devam ettiğini belirten uzmanlar, piyasanın asıl rotasını yurtdışının belirleyeceğini ifade ediyor.Yurtışında AIG hiselerinde yaşanan satış baskısı İMKB'deki sigorta hisselerinde de etkisini gösterdi. Sigorta sektörü endeksi, gelen satışlarla yüzde 6'nın üzerinde değer yitirdi.EFG İstanbul'dan Analist Mete Yüksel, "Sigorta şirketlerinin hemen hemen tamamında bir stratejik ortaklık hikayesi söz konusu. Bu konuda şirketler bazı görüşmeler yapıyordu. Ancak global finans piyasalarındaki mevcut olumsuz koşullar, portföyünde sigorta sektörü hissesi bulunduran yatırımcıları 'ben bu riski şu ortamda taşımak istemiyorum' şeklinde bir algılamaya yönlendirmiş olabilir" dedi.Dolar güne 1.27 seviyesinin hemen üzerinden başlarken, ikinci seans artan alımlarla 1.2820 YTL'ye kadar tırmandı. 1 Mayıs 2008 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşan dolarda kritik direnç seviyesi olarak 1.30 izleniyor.Fortisbank Ekonomisti Erkin Işık, dolarda yaşanan hareketle ilgili şunları söyledi:"ABD Merkez Bankası'ndan (FED) olumsuz bir görünüm çıkarsa kurlarda yükseliş devam eder. Ancak önceki dönemlerde böyle sert çıkışlarda yerli yatırımcıların satışa geçtiğini gördük. Bunun da yeni likidite getirerek yükselişlerin hızını kestiğini izledik. Yine böyle bir hareket görülebilir. Yerli tarafından satış gelirse yükselişin hızı kesilir. Ama yurtdışındaki olumsuzluklar sürerse, duraklama geçici olur, kurlar sonrasında yükselir.ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrek karı yüzde 71 düştü. Goldman Sachs, 29 Ağustos'ta sona eren çeyrek itibariyle 845 milyon dolar (hisse başına 1.81 dolar) kar ettiğini açıkladı. Banka geçen yıl aynı dönemde 2,85 milyar dolar (hisse başına 6,13 dolar) kar etmişti.Lehman Brothers ve Bear Stearns'ın iflas etmesi, Merrill Lynch'in Bank of America'ya satılmasının ardından, Wall Street'te önemli yatırım bankaları olarak geriye Goldman Sachs ve Morgan Stanley kaldı.