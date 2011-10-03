Piyasalar için kritik hafta

T24 - Bu hafta ECB’nin faiz açıklaması piyasaları etkileyecek. Bernanke ve Trichet’nin yapacağı konuşma bekleniyor. Merkel'in görüşmeleri de yakından izlenecek.





Habartürk'te yer alan habere göre, Lehman Brothers’ın batışından sonra yaşanan en kötü çeyrek geride kaldı. Ancak gelecek aylara yönelik beklentiler de çok parlak değil. Bu hafta ECB’nin faiz açıklaması piyasaları etkileyecek.

Dünya piyasaları son üç yılın en kötü çeyreğinde geride bıraktı. Gerek ABD’nin giderek bozulan ekonomik görünümü ve gerekse AB’nin kontrolden çıkmaya başlayan borç sorunu dünya borsalarını takip eden MSCI Dünya Endeksi’ne geçen çeyrekte yüzde 17’yi aşan kayıplar yaşattı. Ekim ayının da mevcut trentlerin ışığında geçmesi bekleniyor.



Gündem yoğun

Bu hafta ABD’den gelecek işsizlik rakamları, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Bankası Jean Claude Trichet’nin yapacağı konuşma önem taşıyor.

Ayrıca bugün Euro Bölgesi Maliye Bakanları’nın düzenleyeceği toplantı var. Yarın ise Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) başkan ve genel sekreterleriyle yapacağı görüşme piyasaların yakından izleyeceği başlıklar arasında olacak.

Diğer yandan ECB’nin perşembe günü yapacağı faiz toplantısı da haftanın ilgi çekici etkinliklerinin başında bulunuyor. Bankanın perşembe günü düzenlenecek toplantısında bankanın 3 Kasım’da yapılacak bir sonraki toplantısında atacağı olası faiz indirimi adımının işaretlerini vermesi bekleniyor. Bu kararın gelmesi ise güven tartışmasını ateşleyecek.

FED Başkanı Ben Bernanke yarın Kongre’de yapacağı konuşmada 400 milyar dolarlık ‘twist’ operasyonu nedeniyle eleştirilere yanıt verecek.







