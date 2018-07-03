PİYASALAR – Enflasyon verisi sonrası dövizler sert yükseldi (2)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında dövizler sert yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyatları Haziran\'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükselirken, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 9.17\'yi buldu.

Erken işlemlerde;

- 4.62 – 4.63 lira aralığında işlem gören dolar 4.6885 liraya kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 1.38 artışla 4.68-4.69 lira bandında işlem görüyor,

- 5.38 – 5.39 lira aralığında işlem gören euro enflasyon verisi sonrası 5.4585 liraya kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 1.34 artışla 5.45-5.46 lira bandında işlem görüyor.

- 6.07 – 6.08 lira aralığında işlem gören sterlin, veri sonrası 6.1601 liraya kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 1.18 artışla 6.14-6.15 lira bandından işlem görüyor.