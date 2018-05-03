PİYASALAR – Enflasyon sonrası dolar 4.20, euro 5.04 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) – Beklenenden yüksek çıkan enflasyon verisi sonrası dolar 4.2310 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandıktan sonra dolar 4.20 – 4.21 aralığına, euro da 5.0709 liraya kadar çıktıktan sonra 5.04 – 5.05 lira aralığına döndü.

Dolarda önceki tarihi rekor önceki hafta çıktığı 4.1938 lira düzeyindeydi. Aynı hafta, euro da 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeye yükselmişti.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne 104 bin 735 puan ile yatay başladıktan sonra, güne günlük yüzde 0.06 artışla 104 bin 788 puandan devam etti