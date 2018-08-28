Hilal Sarı / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Dövizler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole konuşması sonrası haftaya yükselişle başladıktan sonra, Salı günü erken işlemlerde de yükselmeye devam etti. Dolar 6.23, euro 7.30 ve sterlin 8.04 liranın üzerine çıktı.

Uzun bayram tatilinin ardından yüzde 0.82 yükselişle 90 bin 921 puandan açılan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk gününü yüzde 1.22 yükselişle 91 bin 284 puandan kapattı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.09 yükselişle 98 bin 580 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.23 düşüşle yüzde 21.95 düzeyine çekildi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.1104 ve en yüksek 6.2304 lirayı gördükten sonra 6.21 – 6.22 lira aralığında,

- euro en düşük 7.1359 ve en yüksek 7.3056 lirayı gördükten sonra 7.26 – 7.27 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8793 lira ve en yüksek 8.0403 lirayı gördükten sonra 8.00 – 8.01 lira aralığında işlem görüyor.

ABD’de Başkan Donald Trump hakkında devam eden yasal süreçlerin neden olduğu endişeler ve Fed Başkanı Powell’in konuşmasının küresel yatırımcılar tarafından güvercin yorumlanmasına paralel dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini koruyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.07 yükselişle 94.83 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe bağlı olarak yüzde 0.03 düşüşle 1.1674 düzeyine yükseldi.