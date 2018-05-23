PİYASALAR – Dövizler rekorlardan sonra duruldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurlarında görülen soluksuz tırmanışın sonucunda;

- dolar 4.9271 lira ile,

- euro 5.7694 lira ile,

- sterlin 6.5955 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

Dövizler tarihi rekorlarına soluksuz yükseldikten sonra, dolar 4.84 – 4.85 aralığına, euro 5.68 – 5.69 aralığına, sterlin de 6.49 – 6.50 lira aralığına döndü.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) endeksi ise günlük yüzde 1.24 düşüşle 102 bin 44 puandan işlem gösteriyor.