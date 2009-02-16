Piyasalar bu hafta Merkez’in toplantısına odaklandı

Piyasalar bu hafta özellikle ABD'deki gelişmelerin yanı sıra içeride Merkez Bankasının toplantısını yakından takip edecek.



Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, piyasalarda bu hafta beklenen gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD piyasalarının haftanın ilk günü kapalı olacağını, yarın ise General Motors ve Chrysler'in yeniden yapılandırma planlarını sunmalarının beklendiğini söyledi.



Bu konuda hafta sonunda basında yer alan haberlerin çok olumlu olmadığını hatırlatan Uskuay, General Motors'un yeniden yapılandırma için en az 5 milyar dolar kaynağa ihtiyacı olduğunu, yoksa iflas başvurusu yapacağını açıklayabileceğini belirttiğini ifade etti.



ABD'de otomotiv sektörü ile ilgili gelişmelerin yanı sıra yarın Empire İmalat Endeksi verisinin de açıklanacağını bildiren Uskuay, çarşamba günü ise sanayi üretimi verileri ve FED Başkanı Ben Bernanke'nin Washington'da Ulusal Basın Kulübünde konuşmasının önemli olduğunu kaydetti.



Perşembe günü ABD'de ÜFE, cuma günü ise TÜFE verilerinin açıklanacağını belirten Uskuay, Türkiye'de beklenen en önemli gelişmenin ise 19 Şubat'taki Merkez Bankasının para politikası kurulu toplantısı olacağını bildirdi.



Uskuay, İMKB için 24 bin 650 - 26 bin arasında yaşanan sıkışmanın hangi yönde kırılacağının önemli olduğunu söyledi.

