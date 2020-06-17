Piyasalar | Borsa yatay kapandı, dolar 6,85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 110 bin 414 ve 111 bin 615 puan arasında hareket ettikten sonra, 110 bin 939 puan ile yatay kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.12 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.45 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.88 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemler şöyle seyretti:



-Dolar en düşük 6.8328 lira ve en yüksek 6.8604 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında



-Euro en düşük 7.6904 lira ve en yüksek 7.7290 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında



-Sterlin en düşük 8.5746 lira ve en yüksek 8.6244 lirayı gördükten sonra 8.59 – 8.60 lira aralığında



Küresel piyasalarda 1.1206 - 1.1294 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1227 düzeyindeydi.

"6.80’in üzerinde riskler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor"

Ünlü Menkul Değerler'in, "Dolar/lira 6.80’in üzerine iyice yerleşti" başlıklı değerlendirmesine göre, 'küresel risk iştahındaki toparlanmaya karşın liranın kayıplarını telafi etmekte belirgin şekilde zorlandığı görülüyor.'

6.80’in üzerinde riskler yukarı yönlü kalmaya devam ettiği belirtilen yazıda şu yorumlara yer verildi:

"Buna karşın önceki denemelerde aşılamayan 6.86’nın altında kalınıyor olmasının ise göreceli olarak rahatlık sağladığını söylemek mümkün.



"İçeride önemli bir gündem maddesi olmadığını düşünürsek küresel risk iştahının seyri kurun görünümünde belirleyici unsur olarak çalışmaya devam edecektir.



"Bu noktada ikinci dalga endişelerini aleyhte, merkez bankalarının likidite desteğinin sürmesini ise lehte unsurlar olarak görüyoruz." (DHA)

