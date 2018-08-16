Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) bir önceki günü günlük yüzde 3.38 düşüşle 90 bin 262 bin puandan kapadıktan sonra, güne, günlük yüzde 1.36 artışla 91 bin 493 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.84 artışla 98 bin 896 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.70 düşüşle 21.31 düzeyinde.

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası\'nın (TCMB) hamlelerinin etkisiyle dolar 5.86, euro 6.6958 ve sterlin de 7.50 liraya kadar çekildi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.8600 ve en yüksek 6.0385 lirayı gördükten sonra 5.89 - 5.90 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6958 ve en yüksek 7.8818 lirayı gördükten sonra 6.74 – 6.75 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.50 lira ve en yüksek 7.70 lirayı gördükten sonra 7.53 – 7.54 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.26 düşüşle 96.44 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.39 artışla 1.1391 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Körfez’den uzanan dost eli…” başlıklı piyasa bülteninde küresel piyasalarda satış dalgasının sertleştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Güçlü dolar, dış ticaret savaşları ve gelişmekte olan ülkelere yönelik endişeler hisse senedinden, tahvile, dövizden emtia piyasalarına tüm varlık guruplarını vuruyor. Buna rağmen henüz altın, İsviçre frangı ve yen gibi emin liman yatırım araçlarına bir yöneliş görülmüyor.

“Türkiye piyasalarında bir ayrışma yaşanıyor. BDDK ve Merkez Bankası’nın aldığı önlemler nedeniyle kapatılan açık pozisyonlar sayesinde Türk lirasındaki yangın kontrol altına alındı. Türk lirasının dip noktasına göre değer artışı yüzde 20’yi geçti. Ancak küresel piyasalardaki satışlar nedeniyle halen hisse senedi ve tahvil piyasalarında bir toparlanma görmüyoruz.

“ABD vadelilerinde yaşanan yükseliş ve Katarın Türkiye ekonomisine 15 milyar dolar yatırım yapacağı haberi bugün Türkiye varlıklarını destekleyecek. Katar parasının hangi alanlara yatırılacağı ve ne kadar zamanda geleceğine bağlı olarak piyasa tepkisi şekillenecek. Günün önemli haberi, ÖTV artışı nedeniyle benzine yapılan yüzde 9.0 zam bütçe için iyi enflasyon için kötü haber.

“Borsa İstanbul’un Perşembe gününe yüzde 0.5 – 1.0 bandında yükselişle güne başlamasını bekliyoruz. Ancak piyasalardaki asıl hareketlilik Bakan Albayrak’ın küresel yatırımcılarla yapacağı telekonferansta piyasaları ne kadar ikna edebileceğine bağlı olarak belirlenecek.”