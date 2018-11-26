PİYASALAR – BIST100 yüzde 1.3 arttı, dolar 5.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.56 artışla 93 bin 521 puandan açıldıktan sonra gün ortasında yüzde 1.3 artışla 94 bin 216 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.58 artışla 122 bin 917 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.37 düşüşle yüzde 16.46’ya gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 20.87 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2392 lirayı ve en yüksek 5.3018 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9630 lirayı ve en yüksek 6.0260 lirayı gördükten sonra 5.97 – 5.98 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7325 lirayı ve en yüksek 6.8108 lirayı gördükten sonra 6.73 – 6.74 lira aralığında işlem görüyor.