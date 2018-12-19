PİYASALAR – BİST100 gün ortasında 91 bin 505 puana çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.27 artışla 91 bin 316 puandan başladığı gün ortasında yüzde 0.47 artışla 91 bin 505 puana çıktı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.82 artışla 115 bin 946 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.42 düşüşle yüzde 18.85 düzeyin ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.19 düşüşle yüzde yüzde 21.19 düzeyine geriledi.

ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz kararı beklenirken;

- dolar en düşük 5.3151 lirayı ve en yüksek 5.3461 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0559 lirayı ve en yüksek 6.0966 lirayı görükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7312 lirayı ve en yüksek 6.7747 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.