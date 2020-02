PİYASALAR – BİST100 95 bin puanın üzerinde, dolar 5.17 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.04 artışla 95 bin 164 puandan başladıktan sonra gün ortasında yüzde 0.12 düşüşle 95 bin 14 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.08 düşüşle 121 bin 988 puana döndü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.73 artışla yüzde 16.60’a yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 19.89 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.1506 lira ve en yüksek 5.1825 lirayı gördükten sonra 5.17 - 5.18 lira aralığında,

- euro en düşük 5.8714 lira ve en yüksek 5.9087 lirayı gördükten sonra 5.89 - 5.90 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.5882 lira ve en yüksek 6.6294 lirayı gördükten sonra 6.62 - 6.63 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “G-20 Öncesi Genel Bakış” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“IMF verilerine göre; 2016 yılında yüzde 3.3 büyüyen dünya ekonomisi 2017 yılında yüzde 3.7 büyümüştür. 2017 sonu itibariyle dünya ekonomisi içinde ABD 19.4 trilyon dolarlık ekonomi ile birinci sıradaki yerini korurken, 12.0 trilyon dolarlık Çin ikinci sırada yer almıştır.

“ABD; 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2.0, ikinci çeyreğinde yüzde 4.2, 3. çeyreğinde yüzde 3.5 büyüme yaşadı. Üstelik bu süreçte işsizlik oranı yüzde 3.7’ye kadar düştü. ABD borsa endeksleri de rekor seviyelere yükselerek tasarruflara yüksek getiri sağladı. Bu güçlü ekonomik gelişme karşısında Merkez Bankası FED, faizleri her üç ayda bir artırarak ekonomideki ısınmanın aşırıya kaçmasını önlemeye çalışıyor. Dün akşam açıklanan son toplantı tutanağına göre 19 Aralık’ta bir artış daha olacak ki 2018’de dördüncü artırım olacak.

“Piyasalar 2019 yılında FED’in kendi öngörüsü olan üçüncü artırımı yapamayacağını iki hatta bir artırım yapacağını fiyatlıyor. Çünkü Trump kızıyor! Trump neden kızıyor? Çünkü ekonomiyi büyütmek için canla başla çabalarken, Merkez Bankası ise ekonomi büyüme hızını yavaşlatmaya çalışıyor. IMF, ABD için 2019 beklentisini yüzde 2.5’e indirirken Morgan Stanley yüzde 2.3 büyüme öngörüyor. Çarşamba akşamı FED başkanı Powel, nötr faiz seviyesinden uzakta değil yakındayız\" şeklinde açıklaması ile 2019 faiz artırım beklentilerini azalttı. Bu ise gelişmekte olan ülkelerde rallinin devamını sağladı.

Lira da bu sayede 5.12 dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Zira FED hem faiz artırarak doların maliyetini artırırken hem de bilanço küçültme operasyonu ile piyasalardan doları çekip “kıtlığını” artırmaktadır. Doların faizini 0.25 artırmadı diye bayram edilmesi geri kalan şartların görmezden gelinmesi anlamına gelecektir. Görmezden gelmeyen Fitch önceki gün, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye girişlerinin gelecek iki yıl boyunca zayıf kalacağı öngörüsünde bulundu. Üstelik bir diğer sorun ticaret savaşları da 2019da devam edecektir. Bu hafta sonu G-20 toplantılarından da konuya ilişkin bir çözüm beklemiyoruz. Hatta Trump’ın her global toplantıda yaptığı gibi şov yapması muhhtemel!

“Her yıl fonların yılı kapatması için Kasım’da satış yaptıkları ve Aralık’ta da noel baba rallisinin başladığı yeni yılda da devam ettiği bilinir. Bu yıl Ekim ayında ABD’de S&P 500 yüzde 7.0, Emerging Market Endeksi yüzde 9.0 düşerken BIST 100 yüzde 10 düşmüştü.

“Bugünü hariç tutarsak Kasım da ise toparlanma geldi. S&P500 yüzde 1 artarken Emerging Market Endeksi yüzde 4.5 yükseldi. Bizim borsada ise bu ay bankalar yüzde 14 artış yaşarken sanayi Endeksi yüzde 3 düştü ve BIST 100 yüzde 5.5 yükseldi. Dolar bazında ise yüzde 15 arttı. Bu çok çok iyi bir getiri! Ancak yerli yatırımcının bundan faydalanmadığını görüyoruz. Onlar, dolar almayı tercih ediyor: Son 3 ayda dolar mevduatı 7.5 milyar dolar artmış durumda.

“Borsada ise aynı sürede yabancı payı yüzde 61 den yüzde 63.5 e kadar yükseldi. Yani hem borsadaki hem liradaki düşüşten kârı, yabancılar alıyor diyebiliriz.”