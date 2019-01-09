PİYASALAR – BİST100 90 bin puan düzeyine çekildi, dolar 5.52 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Güne yüzde 0.37 artışla 91 bin 321 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 90 bin 643 puanı ve en yüksek 91 bin 419 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.24 artışla 90 bin 913 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.40 düşüşle 115 bin 204 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.30 düşüşle yüzde 16.75’e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.76 düşüşle yüzde 19.52’ye geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4627 lirayı ve en yüksek 5.5316 lirayı gördükten sonra 5.52 – 5.53 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2501 lirayı ve en yüksek 6.3426 lirayı gördükten sonra 6.32 – 6.33 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.9553 lirayı ve en yüksek 7.0459 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında hareket ediyor.