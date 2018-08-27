Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Kurban Bayramı nedeniyle 10 gündür kapalı olan piyasalarda, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole konuşması ve içerde Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere paralel yükselişini sürdürüyor. Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise günlük yüzde 1.0’in üzerinde artışla 91 bin 115 puana yükseldi.

Dolar 6.15, euro 7.17 ve sterlin 7.93 liradan işlem görüyor. Öğleden sonraki işlemlerde dolar 6.29, euro 7.31 ve sterlin 8.09 liranın üzerine kadar çıktı.

Uzun bayram tatilinin ardından yüzde 0.82 yükselişle 90 bin 921 puandan açılan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 1.03 artışla 91 bin 115 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.13 düşüşle 98 bin 369 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.23 düşüşle yüzde 21.95 düzeyine çekildi.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9807 ve en yüksek 6.2991 lirayı gördükten sonra 6.16 – 6.17 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9501 ve en yüksek 7.3191 lirayı gördükten sonra 7.18– 7.19 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6814 lira ve en yüksek 8.0929 lirayı gördükten sonra 7.94 – 7.95 lira aralığında işlem görüyor.

ABD’de Başkan Donald Trump hakkında devam eden yasal süreçlerin neden olduğu endişeler ve Fed Başkanı Powell’in konuşmasının küresel yatırımcılar tarafından güvercin yorumlanmasına paralel dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini koruyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.17 düşüşle 95.00 düzeyinin altına indi ve 94.97 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe bağlı olarak yüzde 0.28 yükselişle 1.1651 düzeyine yükseldi.