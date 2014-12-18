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Ekonomi

Piyasalar açıldı; işte Dolar ve Euro’da son durum

Petrol fiyatlarının düşmesi, Rus Rublesi'ndeki yaşanan hareketliliği ardından 2,50 liraya dayanan dolar, Fed'den yapılan açıklamanın ardından güne 2,33 seviyesinde başladı

18 Aralık 2014 11:41

Amerikan Merkez Bankası (Fed) açıklamalarından sonra İstanbul serbest piyasada doların ateşi düştü. Dolar 2,3370, Euro ise 2,8760 Lira’dan güne başladı. Kapalıçarşı'da 2,3340 Lira’dan alınan Dolar 2,3370 liradan satılıyor. 2,8720 Lira’dan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,8760 Lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta Dolar’ın satış fiyatı 2,3400 Lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,9100 Lira olmuştu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı için ‘sabırlı olacağız’ ifadesi doları 2.3099 Lira’ya kadar geriletse de Yellen’in faiz artırımı için ‘en az iki toplantı’ daha bekleneceğini söylemesi doları 2.3370 Lira’ya yükseltti.

Barış Balcı’nın Hürriyet’teki haberine göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) merakla beklenen ve 2014 yılının son Açık Piyasa Komitesi toplantısı yapıldı. Toplantı açıklama metninden ABD faiz artırımı için kullanılan “makul bir süre sonra” ifadesi çıkarıldı. Bunun yerine Fed yetkilileri faiz artırımı için ‘sabırlı olunacağını’ açıkladı. Fed’in ‘makul bir süre’ sözcüğünü toplantı açıklamasında ‘sabırlı olacağız’ sözüyle değiştirilmesi piyasada önce olumlu karşılandı. Dün Rusya Merkez Bankası’nın kura müdahaleleri sonucu 2.37 TL’den 2.33 TL’ye kadar düşen dolar, Fed açıklamasıyla 2.3099 TL’ye geriledi.

 

Önemli faiz açıklaması

 

Ancak Janet Yellen’in konuşmasıyla tablo değişti. Yılın son basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Janet Yellen Fed’in para politikasında normalleşme, faiz artırımı için en az iki toplantı daha bekleneceğini söyledi. Yellen Komite’nin 2015’te faiz artırımını beklediğini ancak zamanlamasının verilere bağlı olduğunu belirtti. Yellen’in “En az iki toplantı daha bekleneceği” açıklamasının piyasada ‘Nisan 2015’te faiz artırma ihtimali var’ algısına yol açmasıyla dolar tekrar 2.31’den 2.33 TL’ye çıktı.

Fed’den yapılan açıklamada ABD ekonomisinin ılımlı oranda toparlanmaya devam ettiği, istihdamda olumlu görüntü olduğu ancak enflasyon hedeflerinin altında kalındığı belirtildi. Fed petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonun istenilen seviyelere yükselmemesinde etkili olduğunu belirtti. Yellen ise açıklamasında düşük enflasyonda petrol faktörünün geçici olarak görüldüğünü vurguladı.

 

3 itiraz geldi

 

Öte yandan Fed’in resmi açıklama metnine 3 itiraz geldi. Dallas Fed Başkanı Richard Fisher ve Philadelhia Fed Başkanı Charles Plosser ekonominin beklenenden iyi gittiğini vurgulayarak faiz artırımı için daha net ifade kullanabileceği şerhi koydu. Emekli olacak Narayan Kocherlakota ise çok düşük çıkan enflasyon tehlikesine değindi.

 

Uğur Gürses: FED’de ‘şahinler’ sabırlı

 

Tahvİl alımlarının bitirdikten sonra ‘makul bir süre’ faizleri yüzde 0.25’te tutacağını söyleyen Amerikan Merkez Bankası Fed, dünkü toplantısı sonunda para politikasını normale döndürmek için yani faizleri artırmak için sabırlı olacağını ilan etti. Tahvil alımı Ekim’de bitmişti. Bu ne anlama geliyor? Yellen, ilk başkan olduğunda ağzından kaçırmıştı; ‘makul süre’ nedir sorusu üzerine “altı ay” demişti. Şimdi ‘sabırlı’ olacağını söylüyor. Peki, bu durumda zamanlama ne gösteriyor? Dün karardan sonra, Yellen basın toplantısında “sonraki birkaç toplantıda artırılacak değil” diyerek, önceki ‘altı ay’ işaretiyle artırım takvimini de örtüştürdü; bu durumda nisan değilse haziranda faiz artırımı başlayacak demektir. Fed’in ocak, mart, nisan ve haziranda toplantıları olacak. Bu takvimi güçlendiren başka 2 unsurdan biri, kararın 7’ye 3 alınmış olması. İkincisi de, Yellen’in faiz artırımının kademeli olmayacağını işaret etmesi. Yani ‘şahinler’ rahatsız ama sabırlı.

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