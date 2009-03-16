Piyasalar ABD verilerini ve Merkezi takibe aldı

Piyasalar bu hafta, ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun toplantısını yakından takip edecek.



Alternatif Yatırım Ortaklığı Portföy Yöneticisi Özgür Eser, piyasalarda bu hafta beklenen gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, piyasaların haftaya olumlu başladığını söyledi.



Geçen hafta ABD piyasasındaki olumlu havanın piyasaları etkilediğini, içeride IMF ile ilgili oluşan gelişmelerle birlikte bu haftanın piyasalar açısından olumlu geçmesini beklediklerini kaydetti.



Bu hafta ABD tarafında açıklanacak önemli veriler bulunduğunu, ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun toplantısının da yakından takip edileceğini belirten Eser, piyasalarda kısa vade için iyileşmeden söz edilebileceğini bildirdi.



Dolar kurunda hafif gerileme beklenebileceğini dile getiren Eser, 1,68'li seviyelerin ise önemli destek noktaları olduğunu bildirdi.



Gedik Yatırım'ın değerlendirmesinde ise özellikle ABD'de muhasebe sisteminde değişiklik olabileceğine yönelik beklentilerin piyasalarca olumlu algılandığı belirtilerek, ABD ekonomisindeki daralmanın son veriler ile bir toparlanma çabası içerisinde olduğunu gösterdiği kaydedildi.



Değerlendirmede, Türkiye'de seçim sürecinin yaklaşması ve alınabilecek tedbir paketleriyle İMKB'nin önümüzdeki günlerde yükseliş eğilimini devam ettirmesinin muhtemel göründüğü ifade edildi.

