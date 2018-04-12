PİYASALAR - Trump gerginliği azaldı, dolar ve euro rekora yakın (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders\'ın, Başkan Donald Trump\'ın Suriye hakkında henüz son kararını vermediği yolundaki açıklaması, piyasalarda gerginliği azalttı. Dolar ve euro yeni güne, dünkü rekor düzeylerinin 5-6 kuruş altında başladı. Borsa İstanbul Endeksi ise yüzde 0.46 artışla açıldı ve 109 bin 757 puana yükseldi.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış dün Borsa İstanbul\'a da satış olarak yansımış ve BIST100 Endeksi günü yüzde 1.32 düşüşle 109 bin 253 puandan kapatmıştı.

Sanders, bir gazetecinin Başkan Trump\'ın \"Rusya hazır ol, füzeler geliyor\" mesajının ne anlama geldiğini sorusuna, \"Önümüzde birkaç seçenek var, bunları değerlendiriyoruz ve bu seçeneklerin hepsi masada. Henüz o noktada son karara varılmadı. Başkan Trump bir zaman çizelgesinde karar kılmadı ve seçeneklerin hepsi değerlendiriliyor\" yanıtını verdi.

Dolar dün yüzde 1.97 artarak 4.1938 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandıktan sonra, yeni güne 4.14 – 4.15 aralığında başladı ve yüzde 0.26 artışla 4.1464 lira düzeyinde.

Dün yüzde 1.21 artarak, 5.1941 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmanan euro da 5.12 – 5.13 aralığında bir seyirle başladıktan sonra yüzde 0.33 artışla 5.1316 lira düzeyine yükseldi.

ABD ile Çin ekseninde yoğunlaşan \"ticaret savaşları\" ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) dün açıklanan tutanaklarına da yansıdı. Tutanaklara göre, Trump yönetimi ve Çin arasında 50 - 60 milyar doları bulabilecek \"gümrük vergisi misillemeleri\" Fed\'in karar vericilerini endişelendiriyor. Fed yetkililerine göre, söz konusu gümrük vergilerinin uygulanması halinde, ABD\'nin büyümesine zarar verebilir ve tüketici fiyatlarını artırabilir.

Fed\'in 20-21 Mart\'ta yaptığı ve faiz oranlarını 25 baz puan yükselttiği para politikası toplantısının tutanaklarında \"Üyelerin büyük çoğunluğu, diğer sorunların ve ticaret politikalarıyla ilgili belirsizliklerin yanı sıra diğer ülkeler tarafından misilleme eylemleri olasılığını ABD ekonomisi için aşağı yönlü riskler olarak tanımladı\" denildi.

Tutanaklara yansıyan görüşlere göre, Trump\'ın yakın zamanlarda açıkladığı teşvikler de, \"reel faiz oranları üzerinde\" nasıl bir etki yaratabileceğine ilişkin \"belirsizlikler\" içeriyor ve bu da Fed yetkililerini endişelendiriyor.

Fed\'in 1 Mayıs\'ta yapacağı bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarında artış beklenmese de, Haziran ayı ortasında yapılacak diğer toplantıda ikinci faiz artışının geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.