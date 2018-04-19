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Ekonomi

PİYASALAR - Seçim kararıyla dolar 4.01 euro 4.98 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Beştepe zirvesi sonrasında erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından başlayan dövizdeki gerileme sürüyor

19 Nisan 2018 11:50

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Beştepe zirvesi sonrasında erken seçimin 24 Haziran\'da yapılacağının açıklanmasının ardından başlayan dövizdeki gerileme sürüyor.

Açıklama öncesi, 4.10 – 4.11 lira aralığında olan dolar 4.02 liraya kadar indikten sonra yeni günün ilk işlemlerinde 4.0 lirayı gören dolar 4.01 - 4.02 lira aralığına döndü.

Erken seçim kararıyla 5.07 – 5.08 lira aralığından 4.98 liraya kadar gerileyen euro da, yeni günde 4.96 lirayı gördükten sonra 4.98 - 4.99 lira aralığına çekildi.

Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.

Açıklama öncesi 108 bin 225 puanda bulunan Borsa İstanbul Endeksi de, açıklamanın ardından hızlı tırmandı ve günü yüzde 3.08 artışla 112 bin 99 puandan kapattı.

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