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Ekonomi

PİYASALAR - MB faiz kararı öncesi dövizler düşüşte

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan lirayı destekleyecek bir faiz artışına ilişkin beklentilere bağlı olarak dövizler geriledi

13 Eylül 2018 12:33

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu\'ndan lirayı destekleyecek bir faiz artışına ilişkin beklentilere bağlı olarak dövizler geriledi.
Erken işlemlerde;
      - dolar en düşük 6.3347 lirayı gördükten sonra 6.35 - 6.36 lira aralığında,
     - euro en düşük 7.3732 lirayı gördükten sonra 7.40 - 7.41 lira aralığında,
     - sterlin en düşük 8.27 lirayı gördükten sonra 8.29 - 8.30 lira aralığında işlem görüyor.
Piyasalarda, doların küresel zayıf seyrinin de liradaki değer kazancında etkili olsa da asıl belirleyici olan etkenin, bugün 14:00\'te açıklanacak olan faiz kararının olduğuna dikkat çekiliyor.
Piyasa analistleri ve ekonomistlerin faiz artış beklentileri, 2.25 ile 7.25 puan arasında değişse de, beklentiler 5.0 puan dolayında yoğunlaşıyor.

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