PİYASALAR - Faiz artırımı sonrası dolar 6.10 liranın altında

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Merkez Bankası\'nın politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75\'ten yüzde 24\'e yükseltmesinin ardından, dün sert düşen dövizler, yeni güne de düşük düzeylerden başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar 6.06 düzeyine kadar indikten sonra, 6.08 - 6.09 lira aralığında,

- euro 7.09 lira düzeyine kadar indikten sonra, 7.11 - 7.12 lira aralığında,

- sterlin 7.95 lira düzeyine kadar indikten sonra, 7.98 - 7.99 lira aralığında hareket ediyor.

Piyasalarda bugün Merkez Bankası\'nın açıklayacağı Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri izlenecek. Banka ve aracı kurum analist ve ekonomistleri, cari işlemler açığının Temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50\'den çok düşüşle 1.8 - 2.00 milyar dolara inmesini bekliyor.