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Ekonomi

PİYASALAR - Faiz artırımı sonrası dolar 6.0 lira sınırında

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Merkez Bankası'nın politika faizini 6

14 Eylül 2018 13:50

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Merkez Bankası\'nın politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75\'ten yüzde 24\'e yükseltmesinin ardından, dün sert düşen dövizler, yeni güne de düşük düzeylerden başladı. Cari açığın da beklentilere paralel olarak, 1 milyar 751 milyon dolara gerilemesi üzerine dolar 6.0 lira ve euro 7.0 lira sınırına gerilerken, sterlin de 8.0 liranın altında hareket etmeye başladı.
Erken işlemlerde;
     - dolar 6.02 düzeyine kadar indikten sonra, 6.04 - 6.05 lira aralığında,
     - euro 7.05 lira düzeyine kadar indikten sonra, 7.08 - 7.09 lira aralığında,
     - sterlin 7.90 lira düzeyine kadar indikten sonra, 7.95 - 7.96 lira aralığında hareket ediyor.
Cari işlemler açığı, Temmuz\'da geçen yılın aynı ayına göre, 2.96 milyar dolar düşüşle, beklentiler doğrultusunda 1 milyar 751 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, Temmuz ayı sonunda 12 aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

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