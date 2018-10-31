PİYASALAR - Enflasyon raporu sonrası dövizler yatay, Borsa yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Merkez Bankası\'nın yıl sonu enflasyon tahminini, Temmuz ayındaki yüzde 13.4\'ten yüzde 23.5\'e yükseltmesinin ardından erken işlemlerde 5.50 lira sınırında hareket eden dolar 5.52 liraya kadar yükseldikten sonra, yeniden 5.50 lira düzeyine çekildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya\'nın açıkladığı, yılın son Enflasyon Raporu\'nda, 2019 yılı sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 9.3 düzeyinden yüzde 15.2\'ye, 2020 yılı sonu TÜFE tahmini de yüzde 6.7\'den yüzde 9.3\'e yükseltildi.

Gelişmelerin etkisiyle gün ortası işlemlerde;

- en düşük 5.4608 lira ve en yüksek 5.5237 lirayı gören dolar 5.50 - 5.51 lira aralığında,

- en düşük 6.2004 lira ve en yüksek 6.2704 lirayı gören euro 6.24 - 6.25 lira aralığında,

- en düşük 6.9521 lira ve en yüksek 7.0309 lirayı gören sterlin 7.00 - 7.01 lira aralığında hareket ediyor.

Güne yüzde 0.49 yükselerek 90 bin 444 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, Enflasyon Raporu sonrasında 90 bin 370 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi ise gün içi en yüksek 110 bin 576 puan ve en düşük 109 bin 23 puanı gördükten sonra 109 bin 329 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.16 artışla yüzde 24.52 düzeyine yükseldi.