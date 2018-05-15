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Ekonomi

PİYASALAR - Dolar ve euro yeni güne yeni tarihi rekorlarla başladı

İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi

15 Mayıs 2018 10:28

İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi. Erken işlemlerde dolar 4.3983 liraya, euro da 5.2481 liraya kadar tırmandı.
Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükselişi, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor. Piyasaların gözü bugün, Hazine\'nin çıkacağı iki ihaleye özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinde olacak.
Erken işlemlerde, dolar 4.39 - 4.40 lira ve euro da 5.23 - 5.24 lira aralığında yeni rekor düzeylere yakın hareket ederken, dün tahvil bono piyasasında yüzde 14\'e yakın kapanın gösterge 10 yıllık tahvil ve yüzde 16.10\'a yükselen iki yıllık tahvilde bugünkü gelişmeler de izlenecek.

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