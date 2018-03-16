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Ekonomi

PİYASALAR - Dolar 3.91 lirayı aştı, euro 4.8247 lira ile rekora yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde gücünü koruyan 3

16 Mart 2018 14:13

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde gücünü koruyan 3.91 lirayı da aştı ve euro 4.8247 lira ile tarihi rekor düzeyine yakın işlem görüyor.

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar 3.9169 liraya kadar yükseldi. Güne 3.90 lira sınırında başla dolar, geçen 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Euro da gün içinde 4.8250 lira ile yeni rekor düzeye çıktıktan sonra, yeni güne 4.80 - 4.81 lira aralığında başladı, sonrasında düne göre yüzde 0.30 artışla 4.8247 liradan işlem gördü.

Dolar endeksi de, dünkü yüzde 0.5 artışla yükseldiği 90.156 düzeyinden 90.010 düzeyine çekilirken, yeni günün ilk işlemlerinde 1.2307 düzeyinde hareket eden euro/dolar paritesi yüzde 0.08 yükselişle 1.2315 düzeyinde.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) yüzde 0.16 düşüşle 117 bin 16 puana geriledi.

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