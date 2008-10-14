Piyasada yüzler gülmeye başladı

IMF: Türkiye ekonomisi iyi durumda

Manager Magazin: ‘Kriz atlatılmadı’

Avrupa'nın 4 silahşörü borsaları kurtardı

İngiliz gazetelerinin manşetlerinden…

Kriz için onlarca ülkeden, milyarlarca dolarlık önlem

ABD yardım paketini açtı, bankalar rahatladı

FT: “Türkiye yüzde 35 ihtimalle borçlarını ödeyemez”

Dünya Bankası: ‘Türkiye yapısal reformlarda başarılı’

İzlanda borsasında rekor kayıp

ABD yönetimi bankalara 250 milyar dolar verecek

Uluslararası piyasalardaki güven bunalımının, ABD ve AB ülkelerinin peşpeşe aldığı önlemlerle kısmen giderilmesiyle tüm dünyada piyasalar toparlanma eğilimine girdi.İstanbul serbest piyasada dolar 1,3780 YTL, euro 1,8900 YTL'den güne başladı. Öğle saatlerinde dolar 1,3820 YTL, Euro 1,8830’dan işlem gördü. Bugün akşam saatlerinde serbest piyasada dolar 1,3770, Euro 1,8830’dan satıldı.Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,3970 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,9020 YTL olmuştu.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 5,44 oranında değer kazandı. Borsa endeksi günün tamamında 1.574,21 puan yükseldi.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 137,13 puan artarak 30.536 puandan kapandı.Bileşik Endeks de 9 Ekim Perşembe gününden sonra tekrar 30.500 puanın üstünde kapanmış oldu.Borsanın dün geçemediği 30 binin üzerinde tutunduğunu belirten uzmanlar, yukarı hareketin devamı için bu seviyenin önemli olduğunu belirtti. 30 bin direncinin kırılması halinde endeksin 31 300-400 bandına yönelmesi bekleniyor.Geçen haftayı toplamda yüzde 17.5’lik düşüşle kapatan İMKB beklentilere paralel olarak dün yüksek bir açılış gerçekleştirmiş, borsa endeksi günün tamamında 466,01 puan yükselerek 28.962 puandan kapanmış, hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,64 oranında değer kazanmıştı.New York Borsası güne yükselişle başladı. New York Borsasında Dow Jones Endeksi açılışta 350 puan artarak 9,738 puana yükseldi.Borsanın yükselişle açılmasında hükümetin bankalara 250 milyar dolar pompalayacağı açıklaması etkili oldu.Dow Jones Sanayi Endeksi, dün 936,42 puan (yüzde 11,08) puan artarak, puan bazında şimdiye kadarki en büyük günlük kazanımını sağlamıştı. Endeks, ayrıca 15 Mart 1933'den bu yana en büyük yüzdelik kazanımı elde etmişti.Japonya son günlerde finansal kriz nedeniyle süren düşüşe dur dedi ve güne yüzde 13'lük bir artış ile başladı.Daha geniş hisse kapsamlı Topix endeksinin artışı yüzde 12,68 oldu. Çin borsaları daha düşük artılar gösterdi.Hong-Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 3,5 ve Singapur'un SST endeksi yüzde 5,71 artarak Asya piyasalarındaki rahatlamanın diğer göstergeleri oldular.Düşük hacimli Avustralya S&P/ASX endeksi yüzde 3,20 artarak bu trende ayak uydurdu.Küresel finansal krize dünya ülkelerinin müdahaleleri Avrupa borsalarının da güne yükselişle başlamalarına neden oldu.Londra'da borsa güne yüzde 2,65, Paris CAC 40 Endeksi yüzde 2,15 Almanya'da DAX Endeksi de yüzde 1,44 yükselişle başladı.Rusya'da da borsa hızlı yükselişle açıldı.Borsada MICEX Endeksi yüzde 11,5, RTS yüzde 5,9 değer kazandı.Rusya'da RTS Endeksi Mayıs ayına göre toplamda yüzde 65, MICEX Endeksi de yüzde 64 değer kaybetmiş oldu.ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin bankacılık sektörüne ilişkin aldığı kararlar ardından bankaların hisse senetleri yükseldi.Cuma günü kapanışta 5 yılın en düşük seviyesine inen Dow Jones'in Avrupa Banka Endeksi bu sabah saatlerinde yüzde 4,1 artarak 237,4 puana çıktı.UBS, Societe Generale ve Danske Bank'ın hisse senetleri yüzde 8'in üzerinde, Barclays, Deutsche Bank, UniCredit ve Credit Suisse'in hisse senetleri yüzde 5 oranında arttı.Almanya'da Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 3,4 arttı. Hisse senetleri değeri finans kuruluşlarından Hypo Real Estate'nin yüzde 30, Commerzbank'ın yüzde 15 ve Deutsche Bank'ın yüzde 13 ,endüstri şirketleri Thyssen Krupp'un yüzde 13, Siemens'in yüzde 5,3 yükseldi.