Piyasada bulunan kanser aşılarına dikkat!

T24 - Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, ''Kanserde Aşı Tedavisi'' ile ilgili olarak, ''Günümüzde, rutin kullanım için piyasaya verilecek durumda onaylanmış etkin bir kanser aşısı bulunmamaktadır'' dedi.



Bilimsel araştırma sonuçlarına göre, bu aşıların ve bağışıklık sistemini hedef alan diğer tedavi yöntemlerinin en etkili olabileceği kanser türünün, habis bir cilt tümörü olan 'maliyn melanom' olduğunu gösterdiğini belirten Yalçın, hastaların mevcut kanser tedavilerine devam etmeleri ve hekimlerine danışmadan bir girişimde bulunmamaları gerektiği uyarısında bulundu.



Yalçın, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ''Kanserde Aşı Tedavisi'' ile ilgili haberlere ilişkin hasta ve hasta yakınlarını uyardı.



Dernek olarak, Türkiye'de kanserin tıbbı tedavisinde yetkili ve sorumlu olduklarını belirten Yalçın, bu nedenle hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetini önlemek ve kamuoyunu bilgilendirmekle görevli olduklarını ifade etti.



Şuayip Yalçın, ''kanserde aşı tedavisi''nin yaklaşık 40 yıldır yoğun bir şekilde araştırıldığını dile getirerek, bunların büyük kısmının ''klinik öncesi deneme'' ve bir kısmının da ''klinik araştırma'' aşamasında bulunduğunu belirtti. Söz konusu tedavilerde, genellikle hastaya ait kanser hücrelerinin, bu hücrelerin yaptığı kanser proteinlerinin ve hastanın kendi kanında bulunan hücrelerin kullanıldığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:



''Bu tür aşılarda, hastaların kanındaki dendritik hücreler alınıp, laboratuvar ortamında tümör hücreleri veya tümör hücrelerinin yaptığı 'tümör antijeni' adı verilen kanser hücresi proteinleri ile etkin hale getirildikten sonra, hastaya tekrar veriliyor.



Bugüne kadar yayınlanmış olan bilimsel araştırma sonuçları, bu aşıların ve bağışıklık sistemini hedef alan diğer tedavi yöntemlerinin en etkili olabileceği kanser türünün, habis bir cilt tümörü olan 'maliyn melanom' olduğunu göstermektedir. Bu hasta grubunda da 'uzun süreli iyileşme', hastaların çok az bir oranında (yüzde 5'ten daha az) görülmektedir.



Günümüzde, rutin kullanım için piyasaya verilecek durumda onaylanmış etkin bir kanser aşısı bulunmamaktadır. Melanoma dışındaki kanser türlerinde yapılan aşı ve diğer immünolojik tedavi yöntemleri ile henüz başarılı sayılabilecek güvenilir bir çalışma sonucu bulunmamaktadır.''





