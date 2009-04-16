Piyasada beklentiler düzeliyor

Merrill Lynch Fon Yöneticileri'nin Nisan ayı araştırmasına göre, küresel ekonomiye ilişkin piyasa beklentilerinin düzelmesinin ardından risk iştahı artmaya başladı.



Merrill Lynch'ten yapılan basın açıklamasında, "Büyümeye ilişkin iyimserlik 2004'ün başından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Araştırmaya katılanların net yüzde 26'sı global ekonominin önümüzdeki 12 ay içinde güçleneceğini belirtti; bu rakam Ocak ayındaki eksi yüzde 24 olan orana göre keskin bir artışı ifade ediyor" denildi.



Açıklamaya göre, küresel araştırma 2-8 Nisan tarihleri arasında yapıldı ve toplam 561 milyar dolarlık varlık yöneten 214 fon yöneticisi katıldı.



Mart ayının aksine yatırımcıların, beklenti tablosunun iyileşmesi üzerine harekete geçerek kemikleşmiş olan ayı piyasası pozisyonlarını çözmeye başladıkları vurgulanan araştırmaya göre, kritik bir diğer değişim de banka hisselerine yönelik yatırımcı kötümserliğinin gerilemeye başlaması oldu.



Raporda, "Bankalarda gösterge altı pozisyonda olan fon yöneticilerinin net oranı Nisan ayında önemli ölçüde azalarak Mart ayındaki en yüksek yüzde 48 düzeyinden yüzde 26'ya geriledi. Nakitte gösterge altı pozisyonda olan yatırımcıların net yüzdesi Mart ayında yüzde 41 iken Nisan ayında bu oran yüzde 28'e düştü. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 17'si hisse senetlerinde

gösterge altı pozisyonda; oysa bu oran Mart ayında yüzde 41'di. Varlık yöneticileri artık teknoloji gibi döngüsel sektörlere yöneliyorlar" denildi.



Bank of America Securities-Merrill Lynch Araştırma, Uluslararası Yatırım Stratejisi Eş-Başkanı Gary Baker "Mali tablolara ilişkin iyileşen piyasa beklentisi, sektör değiştirmenin önündeki engeli kesin şekilde ortadan kaldırdı" dedi.



Baker ayrıca bu gelişmeyi "Sonuçta bu durum, yaygınlaşan büyüme iyimserliğinin risk iştahını artırmasını sağlarken, defansif sektörlerden döngüsel sektörlere geçişi de teşvik ediyor" şeklinde yorumladı.

