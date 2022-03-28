Piyasa yeşile döndü; Bitcoin 2022 yılındaki en yüksek seviyesini gördü

Yeni yılın başından beri 40-45 bin arasında dar bir bantta seyreden Bitcoin, dün 47 bin 650 dolara kadar yükselerek 2022 yılındaki en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin bu sabah ise yüzde 5 değer kazancıyla hafif geri çekilerek 46 bin 970 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'deki yükselişin etkisi alt coinlere de yansırken, kripto para borsası yeşile döndü.

Kripto para borasının ikinci büyük para birimi Ethereum 3 bin 320 dolardan seyrediyor. Alt coinler de ise SOL 109 dolardan, ripple 0,86 dolardan, litecoin 131 dolardan ve ADA 1,18 dolardan işlem görüyor. FIL ise yüzde 25'lik değer kazancıyla 24 dolardan fiyatlanıyor.