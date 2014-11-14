Piyasa standartlarına uygun olmayan inşaat demirleri toplatılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “Piyasada standartlara uygun olmayan demir varsa talimat vereceğim, pazartesiden itibaren toplatılacak” dedi.

Sivas temasları çerçevesinde Sivas Belediyesi tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen şehir kimliği çalıştayına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, piyasada üretilen inşaat demirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, çalıştayda konuşan Güllüce, şöyle dedi:

Demirlerde sıkıntı var

"Dün aldığım bir habere göre piyasaya sunulan demirlerde sıkıntı varmış. Betoncular için bir iki hafta önce ikazda bulunmuştum. Şimdi demircilerle ilgili söylüyorum. Pazartesi günü bakanlığa talimat vereceğim, piyasadaki demirleri check edecekler. Öyle canının istediği gibi istediği kalitede demir piyasaya süremeyecekler. Check edeceğiz ola ki inşaat sektörünün standartlarında değilse bu. Çünkü her inşaatçının cebinde demirin karbon miktarını, çekme gerilimini ölçen bir cihaz bulundurma mecburiyeti yok. Biz devlet olarak kontrol edeceğiz, sen de yönetici olarak kontrol edip piyasaya süreceksin. Değilse, çok ciddi cezalar vermeyi ve toplatmayı düşünüyorum."

Uygulamayı pazartesi gününden itibaren başlatacaklarını belirten Bakan Güllüce şunları söyledi:

"Pazartesi günü Türkiye genelinde demir ve çeliği, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri aracılığıyla merkezimizdeki, personellerimiz aracılığıyla kontroller yapacağız. Standartları sağlamayan bütün demirleri toplatacağız, üreten firmalara da ceza yazacağız. Bunun cezası çok ağır ve basın da yayınlayacağız. Bu millete kalitesiz beton satamazsın kardeşim, bu millete gerekli standartları sağlamayan demir üretip piyasaya sunamazsın."