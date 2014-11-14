T24 LogoT24 Logo
Gündem

Piyasa standartlarına uygun olmayan inşaat demirleri toplatılacak

Bakan Güllüce: Pazartesi günü Türkiye genelinde demir ve çeliği, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri aracılığıyla merkezimizdeki, personellerimiz aracılığıyla kontroller yapacağız

14 Kasım 2014 14:56

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “Piyasada standartlara uygun olmayan demir varsa talimat vereceğim, pazartesiden itibaren toplatılacak” dedi.

Sivas temasları çerçevesinde Sivas Belediyesi tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen şehir kimliği çalıştayına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, piyasada üretilen inşaat demirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, çalıştayda konuşan Güllüce, şöyle dedi:

 

Demirlerde sıkıntı var

 

"Dün aldığım bir habere göre piyasaya sunulan demirlerde sıkıntı varmış. Betoncular için bir iki hafta önce ikazda bulunmuştum. Şimdi demircilerle ilgili söylüyorum. Pazartesi günü bakanlığa talimat vereceğim, piyasadaki demirleri check edecekler. Öyle canının istediği gibi istediği kalitede demir piyasaya süremeyecekler. Check edeceğiz ola ki inşaat sektörünün standartlarında değilse bu. Çünkü her inşaatçının cebinde demirin karbon miktarını, çekme gerilimini ölçen bir cihaz bulundurma mecburiyeti yok. Biz devlet olarak kontrol edeceğiz, sen de yönetici olarak kontrol edip piyasaya süreceksin. Değilse, çok ciddi cezalar vermeyi ve toplatmayı düşünüyorum."

Uygulamayı pazartesi gününden itibaren başlatacaklarını belirten Bakan Güllüce şunları söyledi:

"Pazartesi günü Türkiye genelinde demir ve çeliği, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri aracılığıyla merkezimizdeki, personellerimiz aracılığıyla kontroller yapacağız. Standartları sağlamayan bütün demirleri toplatacağız, üreten firmalara da ceza yazacağız. Bunun cezası çok ağır ve basın da yayınlayacağız. Bu millete kalitesiz beton satamazsın kardeşim, bu millete gerekli standartları sağlamayan demir üretip piyasaya sunamazsın."

 

ETİKETLER

idris güllücebakandemirinşaat demirihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24