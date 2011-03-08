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Ekonomi

PİYASA ÖZETİ   İSTANBUL (A.A)

08 Mart 2011 14:16

-PİYASA ÖZETİ   İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.432,56 dolar düzeyinde seyrediyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 12.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,26, bileşik getirisi yüzde 8,99 seviyesinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3931, sterlin-dolar paritesi 1,6182, yen-dolar paritesi ise 82,47 düzeyinde seyrediyor.

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