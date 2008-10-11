Piyasa kâhininden acı reçete

Krizi önceden gören ekonomistlerden Nouriel Roubini’ye göre, gecikilmeden küresel boyutta ortalama 1.5 puanlık yeni ve genel bir faiz indirimi gerekiyor. Roubini, IMF-Dünya Bankası toplantılarında radikal önlemler alınmazsa piyasaların çökeceğini söyledi



Roubini Global Economics Monitor (RGE) adlı kuruluşun başkanı ve New York Üniversitesi Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini RGE’nin internet sitesinde yayımladığı makalesinde, bu önlemlerin küresel boyutta alınması gerektiğini ancak sorunun ciddiyeti ve ülkelerin elindeki olanakların gösterdiği farklılıklara göre uygulamada bazı değişiklikler olabileceğini söyledi.



‘Hacizler askıya alınsın’



Roubini’nin önlemler listesinde şu maddeler yer alıyor:



• Küresel boyutta ve gecikmeden uygulanmak üzere, ortalama en az 150 baz puan olmak üzere ikinci bir faiz indirimi yapılmalıdır.



• Tüm mevduatlara geçici olmak üzere toptan güvence getirilirken, kapatılması gereken ve borçlarını karşılama olanağı olmayan şirketler ile zorlanan ancak borçlarını karşılayabilecek durumdaki şirketler arasında bir öncelik sıralaması yapılmalıdır.



• Borcunu ödeyemeyen ailelerin borç yükünü acilen hafifletmek için haciz kararlarının geçici olarak askıya alınmalıdır.



• Ödeme yeteneğine sahip finans kurumlarına acilen ve büyük miktarlarda likidite sağlanmalıdır.



• İş dünyasının sağlam kurumlarına kamu kaynaklarından kredi verilmelidir Bunun amacı sağlam ancak likiditeye sahip olmayan şirketler ve küçük işletmelerin kısa vadede yeniden borç finansmanı krizine girmelerini engellemektir.



• Hükümetler, bayındırlık projeleri, altyapı harcamaları, işsizlik ödenekleri, düşük gelirli ailelere vergi iadesi ve kaynaksız kalmış kamu ve yerel yönetim kurumlarını kapsayacak büyük çaplı bir finansal canlandırma paketi oluşturmalıdır.



‘Bankalara ek sermaye şart’



Bankacılık sorunlarının çözümü için, yetersiz kaynakların önceliklere göre dağıtılma tercihlerinin yapılması, finans kurumlarının kamu kaynaklarıyla yeniden sermayelendirilmesi ve zor durumdaki aileler ve borçluların borç yükünün azaltılması gereklidir.



• Cari fazlası olan ve borç veren konumundaki ülkeler ile cari açık veren borçlu ülkeler arasında, açıkların düzenli olarak finanse edilebilmesini ve alacaklı ülkelerdeki cari fazlanın, bu tür dengesizliklerin düzeltilmesinde doğacak sorunları önlemek amacıyla yeniden yönlendirilmesini kapsayan anlaşmalar yapılmalıdır.



‘Küresel depresyon gelebilir’



Roubini, eşgüdümlü olması gerektiğini belirttiği bu radikal önlemler alınmadığı takdirde, piyasaların çökeceğini, küresel ve sistemik bir finans çöküntüsü yaşanacağını ve küresel bir depresyonun ortaya çıkacağını söyledi. Roubini, politika yapıcı konumundaki tüm yetkililerin katılımıyla Washington’da başlayan IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarının, bu kararların alınması için en uygun zaman olduğunu da belirtti.



Nouriel Roubini mart ayında İş Yatırım’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiş ve düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada ABD’nin içine girdiği ekonomik durgunluğun en büyük tahribatının finans sistemi üzerine olacağını söylemiş ve bu durgunluktan her ülkenin farklı oranda etkileneceğini belirtmişti. (Radikal)



