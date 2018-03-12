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Ekonomi

PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi

Mahmut Can Emir / 12 Mart (DHA) –ABD vadeli işlem piyasalarının küresel piyasalarda yükselişle açılmasının ardından ABD borsaları da istihdam verilerinden destek bularak yükselirken, cari işlemler açığının yükseliş eğilimine girdiğini gösteren veri ile do

12 Mart 2018 21:04

Mahmut Can Emir / 12 Mart (DHA) –ABD vadeli işlem piyasalarının küresel piyasalarda yükselişle açılmasının ardından ABD borsaları da istihdam verilerinden destek bularak yükselirken, cari işlemler açığının yükseliş eğilimine girdiğini gösteren veri ile dolar iç piyasada yükseldi.
Küresel piyasalarda yükselen dolar, veri öncesi işlem gördüğü 3.80 liradan 3.8447 liraya kadar yükselirken, daha sonra yükselişin yavaşlamasıyla yüzde 0.6 artışla 3.8355 liradan, euro ise yüzde 0.69 artışla 4.7256 liraya ulaşarak 4.72 - 4.73 lira bandına döndü.
Yeni güne yüzde 0.68 artışla 117 bin 704 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de 118 bin 787 puana kadar yükseldikten sonra, yüzde 1.26 artışla 118 bin 387 puandan kapandı.

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