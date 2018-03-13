PİYASA - ABD verisi sonrası euro yeni tarihi rekor 4.7920 lira

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart (DHA) – ABD enflasyon verisi öncesinde Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) 177 bin puanın altına geriledikten sonra tekrar yüzde 0.29 artışla 118,074’e yükseldi. Dolar 3.8744 lirayı görürken, euro ise 4.7920 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

Küresel piyasalarda yükselen dolar da 3.83 – 3.84 lira aralığında başladığı gün içinde, yüzde 0.57 artışla 3.8744 liraya kadar tırmandı. Euro da 4.73 - 4.74 lira aralığında başladığı gün içinde, art arda rekorlar kırarak yüzde 0.83 artışla 4.7920 liraya çıktı.