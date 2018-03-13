T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında dolar 3.8621 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart (DHA) – ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi sonrasında Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) yüzde 0

13 Mart 2018 21:06

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart (DHA) – ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi sonrasında Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) yüzde 0.15 gerileyerek 118,233’e inerken, dolar kapanışa doğru yüzde 0.48 artışla 3.8626 liradan işlem gördü.

Küresel piyasalarda yükselen dolar da 3.83 – 3.84 lira aralığında başladığı gün içinde, 3.8744 liraya kadar tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak göreve CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmesiyle, doların yönü aşağıya döndü ve ABD para birimi, 3.8621 liraya çekildi.

Euro ise 4.73 - 4.74 lira aralığında başladığı gün içinde, art arda rekorlar kırarak yüzde 0.83 artışla 4.7920 liraya çıktıktan sonra kapanışa doğru yüzde 0.75 artışla 4.7782 liraya inerken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0.3 artışla 1.2371 düzeyine yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirMart DHAABDdeBorsaEndeksi BİST100KüreselABD Başkanı Donald Trumpın Dışişleri Bakanı Rex TillersonıCIA Direktörü Mike PompeoyuABDEuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24