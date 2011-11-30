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Yaşam

Piyanonun dahi ikilisinden konser ANTALYA (A.A)

30 Kasım 2011 01:18

-Piyanonun dahi ikilisinden konser  ANTALYA (A.A) - 29.11.2011 - 12. Uluslararası Antalya Piyano Festivali etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan, piyanonun dahi ikilisi olarak bilinen Katia ve Marielle Labeque kardeşler unutulmaz bir konser verdi.  Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 12. Uluslararası Antalya Piyano Festivali sürüyor. Festival kapsamında Antalya Kültür Merkezi'nde bir konser veren ve piyanonun dahi ikilisi olarak bilinen Katia ve Marielle Labeque kardeşler, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.  Labeque kardeşler, konserde ilk olarak Ravel'in, ''İspanyol Rapsodisi'' adlı eserini seslendirdi. Ardından Glass'ın ''İki Piyano için Dört Bölüm'' adlı eserini başarıyla yorumlayan Labeque kardeşler, eserin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. Konserin ikinci yarısında ise yine Ravel'in bir başka eseri olan ''Kaz Ana'' ve  Gerschwin'in ''Mavi Rapsodi'' adlı eseri seslendirildi.  Bugüne kadar dünyanın en tanınan senfoni orkestralarıyla konser veren Katia ve Marielle Labeque kardeşler, konserin sonunda Antalyalı sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

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