-Piyanist Onay Astana'da konser verdi ASTANA (A.A) - 26.10.2011 - Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Kazakistan'ın başkenti Astana'da verdiği konserle müzikseverleri büyüledi. Kazakistan Sanat Üniversitesi Konser salonunda müzikseverlerin karşısına çıkan Gülsin Onay, aralarında Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Lale Ülker ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kayrat Sarıbay'ın da bulunduğu, davetlilerden büyük alkış aldı. Konserinde, Joseph Haydn, Franz Schubert, Franz Liszt ve Ahmet Adnan Saygun'dan birer parça icra eden Onay, performansı ile dikkati çekti. Gülsin Onay konseri, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ve Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin 20. yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ile Kazakistan-Türkiye İşadamları Derneği tarafından organize edildi.