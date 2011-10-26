T24 LogoT24 Logo
Dünya

Piyanist Onay Astana'da konser verdi ASTANA (A.A)

26 Ekim 2011 21:01

-Piyanist Onay Astana'da konser verdi ASTANA (A.A) - 26.10.2011 - Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Kazakistan'ın başkenti Astana'da verdiği konserle müzikseverleri büyüledi. Kazakistan Sanat Üniversitesi Konser salonunda müzikseverlerin karşısına çıkan Gülsin Onay, aralarında Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Lale Ülker ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kayrat Sarıbay'ın da bulunduğu, davetlilerden büyük alkış aldı. Konserinde, Joseph Haydn, Franz Schubert, Franz Liszt ve Ahmet Adnan Saygun'dan birer parça icra eden Onay, performansı ile dikkati çekti. Gülsin Onay konseri, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ve Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin 20. yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ile Kazakistan-Türkiye İşadamları Derneği tarafından organize edildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24