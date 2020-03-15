Piyanist Gülsin Onay, Koronavirüs nedeniyle konserlerini Twitter'a taşıdı

Piyanist Gülsin Onay, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında konserlerinin iptal olmasının ardından konserini Twitter'a taşıdı.

Çin'de oraya çıkan Koronavirüs'ün Türkiye dahil bütün Avrupa'ya yayılmasının ardından tedbir amaçlı birçok etkinlik iptal edildi. Salgın nedeniyle mart ve nisan aylarında iptal olan piyanist Gülsin Onay da konserlerini sanal ortama taşıdı.

İlk Twitter canlı yayın konserini bugün gerçekleştiren Onay, "Bu kez konser salonunda değil evimde ağırlıyorum sizleri. Yarın iptal edilmiş olan Polonya’da vermem planlanan konserde programda yer alan Chopin Andante Sipanato et Grande Polonaise ile başlıyorum konsere" diye yazdı.

Canlı yayın sırasında 2 bin kişinin izlediği online konseri, yayın bittikten sonra ise toplamda 118 bin kişi izledi.

Onay'ın, mart ve nisanda yapılması planlanan İstanbul, Polonya, Almanya, Ankara, İzmir olmak üzere toplam 3 ülkedeki 11 konseri Koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.

Onay'ın performansını izlemek için tıklayın.