Piyalepaşa Bulvarı'nda çöp kamyonu dehşeti: 3 yaralı (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Piyalepaşa Bulvarı\'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait çöp kamyonu, 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu. Kazada 2\'si temizlik işçisi 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu kontrolden çıktı. Kamyonun arkasındaki 2 temizlik işçisi araçtan atladı. Kamyon seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Kazada 2 temizlik işçisiyle kamyonun çarptığı araçlardan birinin sürücü yaralandı.
(FOTOĞRAF)