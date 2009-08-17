Piyade taburunda patlama!

Eğitim sırasında patlama meydana geldi.



Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde göreve çıkan timdeki bir askerin üzerinde el bombasının patlaması sonucu 4 asker şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçyiğitler köyü bölgesinde devriye görevi yapan timdeki askerlerden birin üzerindeki el bombası patladı. Patlamada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne götürülürken yolda şehit oldu.



Patlamanın el bombasının kazayla patlaması sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.



