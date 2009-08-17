T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Piyade taburunda patlama!

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Koçyiğitler Piyade Taburu'nda eğitim sırasında patlama meydana geldi.

17 Ağustos 2009 03:00

Eğitim sırasında patlama meydana geldi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde göreve çıkan timdeki bir askerin üzerinde el bombasının patlaması sonucu 4 asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçyiğitler köyü bölgesinde devriye görevi yapan timdeki askerlerden birin üzerindeki el bombası patladı. Patlamada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne götürülürken yolda şehit oldu.

Patlamanın el bombasının kazayla patlaması sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24