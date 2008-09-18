Pitt'ten eşcinsel evliliğe destek

Angelina Jolie ile birlikteliğini sürdüren Pitt, yardım kararına gerekçe olarak, hiç kimsenin, kabul etmese de bir başkasının hayatına karışamayacağını, çünkü herkesin başkasına zarar vermeden kendi hayatını yaşama hakkı bulunduğunu ve Amerika'da ayrımcılığın yeri olmadığını gösterdi.



Eyalette, ilk kez seçmenlerden eşcinsel evliliğinin iptal edilip edilmemesi konusunda kasımda referandum yapılacak. California eyaletinde eşcinsel evliliği, Yüksek Mahkemenin geçen mayısta verdiği karar sayesinde yapılabiliyor.

